تظاهر آلاف الأشخاص وسط ملبورن الأسترالية اليوم السبت، للاحتجاج ضد تشريع مقترح سيوسع سلطات الطوارئ الممنوحة لحكومة الولاية خلال جائحة كوفيدـ19. وشق المتظاهرون طريقهم من مكتبة الولاية بالمدينة إلى درجات مبنى برلمان فيكتوريا، وحملوا لافتات كتب عليها: "اقتلوا مشروع القانون" و"أوقفوا التشريع الجديد الخطير لرئيس الوزراء دان". ويمنح قانون "تعديل الصحة العامة والرفاهية (إدارة الجائحة) للعام 2021"، قادة ولاية فيكتوريا سلطات إصدار أوامر تتعلق بالجائحة، بما في ذلك فرض قيود على الحركة وتطبيق قواعد الحجر الصحي. ومن المقرر أن تنتهي صلاحيات حالة الطوارئ الحالية في فيكتوريا في 15 كانون / أول ديسمبر.