شاهد: الدببة القطبية تتجول في مجمع حديقة حيوان أوريغون

يستمتع زوجان من الدببة القطبية يبلغان من العمر خمس سنوات، أميليا وأختها غير الشقيقة نورا، في حديقة حيوانات "أوريغون" في بورتلاند، أكبر مدن ولاية أوريغون في الولايات المتحدة الأمريكية. ويحتوي المجمع على مسكنين متصلين في كل واحد منهما مسبح كبير من المياه المالحة، وكهوف وتضاريس طبيعية صممت خصيصا للدببة، بمساحة تساعدهم على التحرك والتواصل والمرح بحرية. وأدى التغير المناخي إلى اختفاء الجليد البحري، ما جعل الدببة القطبية تكافح للعثور على الفقمات وصيدها، الأمر الذي يجعل من الصعب عليها البقاء على الحياة، في ظروف مماثلة لها ولصغارها.
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