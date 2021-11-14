شاهد: تواصل الاحتجاجات في الخرطوم والسلطات تطلق الرصاص الحي

تظهر المقاطع المصورة احتجاجات شارك فيها عشرات آلاف السودانيين يوم السبت (2021/11/13) احتجاجا على الانقلاب الذي قاده قائد الجيش عبد الفتاح البرهان على شركائه المدنيين في السلطة الانتقالية، التي تشكلت عقب اطاحة عمر البشير في 2019 إثر انتفاضة شعبية استمرت خمسة أشهر. وقال ناشطون إن قوات الأمن السودانية أطلقت الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع يوم السبت لتفريق المحتجين في الخرطوم، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين بجروح.