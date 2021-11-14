فيديو: أكبر أوركسترا في العالم تعزف مقطوعة لتشايكوفسكي في كراكاس

تظهر مقاطع الفيديو مشاهدا مصورة لحوالي 12 ألف موسيقي فنزويلي وهم يعزفون مقطوعة "مارش سلاف" لتشايكوفسكي سعيا لتحقيق رقم قياسي عالمي لـ"أكبر أوركسترا في العالم"، يوم السبت.
وتجمّع موسيقيو النظام الوطني لفرق الأوركسترا الشبابية الذين قدموا من كل أنحاء البلاد، في باحة الأكاديمية العسكرية الفنزويلية في كراكاس مع حلول الظلام.
ويعلن القائمون على موسوعة غينيس للأرقام القياسية في الأيام المقبلة، ما إذا كانت فنزويلا تملك أكبر أوركسترا في العالم. وما زال الرقم القياسي في هذه الفئة مسجلا باسم أوركسترا سانت بطرسبرغ الروسية التي قدمت حفلة سنة 2019 مع 8097 موسيقيا.
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