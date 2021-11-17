شاهد: موظفو الأمن في مطار باريس يحتجون على تخفيض أجورهم

اعتصم المئات من موظفي الأمن في مطار رواسي شارل ديغول الفرنسي، أمام مبنى الركّاب، للاحتجاج ضد إلغاء مكافأة نهاية العام التي تمنح لهم كراتب للشهر الثالث عشر.
وأوضحت الموظفة الأمنية في مطار شارل ديغول القريب من باريس، غيسلين سرايفا، أن عناصر الأمن في المطار هم فقط من استهدفهم تخفيض الراتب من بين باقي موظفي المطار.
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