شاهد: مجازفة متسابق"موتوكروس" على منحدر بحركة بهلوانية مذهلة

حقق متسابق "الموتوكروس" الحر الفرنسي توم باج البالغ من العمر 36 عاما أول نجاح مذهل، في منتجع أفورياز للتزلج في فرنسا، حيث انطلق من طرف منحدر شاهق وقام بحركة أمامية منقلبة، قبل أن يهبط بالمظلة أرضا. وقد استعمل باج مظلتين: واحدة له والأخرى لدراجته. ولا يعد باج غريبا عن عالم الرياضات الخطرة، إذ نال بطولات عدة ضمن مسابقات "ريد بول فايترز"، وبحوزته خمس ميداليات ذهبية من مسابقات "أكس غيم". وقد انطلق باج بسرعة 80 كيلومترا في الساعة، وارتفع على علو 55 مترا من طرف أعلى الجرف، ويسقط بسرعة 150 كيلومترا في الساعة، قبل أن يسحب المظلتين ويهبط برفق إلى قاع الوادي من ارتفاع 170 مترا.