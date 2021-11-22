شاهد: إضاءة زينة الميلاد في الشانزليزيه في العاصمة الفرنسية

أعلنت نجمة البوب ​​الفرنسية كلارا لوتشياني بدء موسم الميلاد وإضاءة أنوار الزينة في جادة الشانزليزيه في باريس ليلة الأحد.

إلى جانب الموسيقية الشابة كانت حاضرة عمدة باريس آن هيدالغو ومسؤولون كبار آخرون.

واحتشد جمهور غفير لمشاهدة الحدث في الشارع ذي الشهرة العالمية.