يواصل المهاجرون مواجهة الطقس البارد في قناة المانش محاولة في العبور على متن قوارب صغيرة وزوارق غير صالحة للإبحار من الشواطىء الفرنسية على أمل الوصول إلى الشواطئ البريطانية لطلب اللجوء أو الحصول على فرص أفضل. وتعد شواطئ دوفر في شمال فرنسا إحدى النقاط الأساسية لعبور المهاجرين.
وقتل الأربعاء 27 شخصًا على الأقل بعد انقلاب قاربهم قبالة سواحل فرنسا. وتقول السلطات إن أكثر من 25 ألف شخص عبروا المعبر الخطير لقناة المانش منذ بداية السنة، أي نحو ثلاثة أضعاف العدد الإجمالي لعام 2020 بأكمله.
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