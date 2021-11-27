شاهد: الآلاف يتدفقون على ساحة مايور للاحتفال بأجواء الأعياد في مدريد

تجمع الآلاف من سكان العاصمة الإسبانية مدريد للتسوق في ميدان "مايور" حيث تم تنصيب سوق كبير شجرة عملاقة ترقباً لأعياد الكريسماس.

وعلى الرغم من إغلاق أسواق عيد الميلاد في عدة دول في شمال أوروبا للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا المستجد، تبقي السلطات الإسبانية على الاحتفالات بشكل طبيعي حتى الآن.