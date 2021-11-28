شاهد: انطلاق موكب الاحتفالات بعيد الميلاد في بوليفيا

خرج المئات في موكب في وسط عاصمة بوليفيا لاباز بمناسبة بداية موسم الأعياد.
وعبر المشاركون في الموكب عن سعادتهم بإقامته هذا العام وذلك بعد إلغاء موسم العام الماضي بسبب إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد التي كانت مفروضة آنذاك.
خرج المئات في موكب في وسط عاصمة بوليفيا لاباز بمناسبة بداية موسم الأعياد.
وعبر المشاركون في الموكب عن سعادتهم بإقامته هذا العام وذلك بعد إلغاء موسم العام الماضي بسبب إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد التي كانت مفروضة آنذاك.
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