شاهد: إعادة افتتاح قاعة الرقص "لوس أنجلوس" الشهيرة في المكسيك

أعيد افتتاح قاعة الرقص الشهيرة "لوس أنجلوس" في مدينة مكسيكو سيتي بعد تخفيف القيود المتعلقة بكوفيد-19. وفق عدد محدود يبلغ 500 شخص.

وبذلك يعود المحتفلون إلى حلبة الرقص على وقع موسيقى المامبو.