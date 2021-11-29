شاهد: شمال إنجلترا يكتسي بالثلوج مع اشتداد العاصفة "أروين"

أغلقت الثلوج الكثيفة منطقة يوركشاير ديلز في شمال إنجلترا بينما تضرب العاصفة "أروين" الساحل مع الرياح العاتية.
لقي شخصان مصرعهما وانقطعت الكهرباء عن آلاف المنازل وعلق السائقون على طرق متجمدة ليلا بسبب العاصفة القوية التي ضربت شمال المملكة المتحدة، حسبما ذكرت السلطات.
No Comment المزيد من
شاهد: أعمال عنف جديدة في جزر الأنتيل الفرنسية وسط جدل حول الحكم الذاتي
شاهد: بيتزا بالقنب الهندي في مطاعم تايلاندية للوجبات السريعة
شاهد: أوضاع قاسية وظروف صعبة يعيشها مجتمع واراو...السكان الأصليون لفنزويلا في جمهورية غيانا
شاهد: متحف خاص لأجهزة لعبة "فليبرز" في روسيا
شاهد: انطلاق موكب الاحتفالات بعيد الميلاد في بوليفيا
شاهد: هدوء حذر يعود إلى عاصمة جزر سليمان بعد أعمال شغب دامية
شاهد: الآلاف يتدفقون على ساحة مايور للاحتفال بأجواء الأعياد في مدريد
شاهد: مظاهرات مناهضة لمنصة أمازون بمناسبة "الجمعة السوداء" في المملكة المتحدة
شاهد: أول ورقة نقدية تحمل صورة سيدة في رومانيا
شاهد: مظاهرات في تشيلي وأوروغواي للتنديد بالعنف ضدّ المرأة
شاهد: غضب النساء في مدريد ضد العنف الذي يطالهن
شاهد: تدفق جديد للحمم من بركان "كومبري فييخا" بجزيرة لابالما الإسبانية
شاهد: أول معرض افتراضي في متحف هيرميتاج الروسي الشهير
شاهد: باريس تُدشن ساحة تكريمًا للنساء من ضحايا العنف المنزلي
شاهد: احتفالات ومواكب عيد الشكر تعود إلى شوارع مانهاتن