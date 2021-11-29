شاهد: شمال إنجلترا يكتسي بالثلوج مع اشتداد العاصفة "أروين"

أغلقت الثلوج الكثيفة منطقة يوركشاير ديلز في شمال إنجلترا بينما تضرب العاصفة "أروين" الساحل مع الرياح العاتية.

لقي شخصان مصرعهما وانقطعت الكهرباء عن آلاف المنازل وعلق السائقون على طرق متجمدة ليلا بسبب العاصفة القوية التي ضربت شمال المملكة المتحدة، حسبما ذكرت السلطات.