شاهد: نقل جثمان الفنانة جوزيفين بيكر إلى مقبرة العظماء في باريس

نقل جثمان الفنانة الفرنسية من أصل أمريكي فريدا ماكدونالد الملقبة جوزيفين بيكر إلى مقبرة العظماء (البانتيون) في باريس، مساء الثلاثاء، لتكون سادس امرأة وأول فنانة وأول امرأة سوداء توارى الثرى في "المعبد الجمهوري الفرنسي". وكانت جوزيفين بيكر المولودة في ولاية ميسوري، والتي عاشت خلال الفترة الممتدة بين 1906 و1975، حصلت على الجنسية الفرنسية سنة 1937، ولم تكتف المناهضة للعنصرية بالرقص والغناء في قاعات الموسيقى، بل خاضت العديد من المعارك طوال حياتها خصوصا أثناء الاحتلال النازي لفرنسا في الحرب العالمية الثانية. ووصف الإيليزيه المرأة الأيقونة بأنها جسدت قصة إرادة السعي من أجل الحرية والعدالة، وتجسيد قيم التنوير في الجمهورية الفرنسية.