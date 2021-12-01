شاهد: احتجاجات للمطالبة بالسماح لرئيسة الوزراء البنغالية السابقة بالعلاج خارج البلاد

يواصل الآلاف من المتظاهرين المعارضين تنظيم مظاهرات في جميع أنحاء بنغلادش، لمطالبة الحكومة بالسماح لرئيسة الوزراء السابقة المريضة خالدة ضياء بالسفر للخارج لتلقي العلاج الطبي. وقال أحد أطباء رئيسة الوزراء السابقة لوكالة فرانس برس إن ضياء البالغة من العمر 76 عاما والمنافسة المباشرة لرئيسة الوزراء الحالية الشيخة حسينة، دخلت وحدة العناية المركزة في مستشفى دكا في وقت مبكر من هذا الشهر بعد أن تدهورت صحتها.

وقامت شرطة بنغلادش بإطلاق الغاز المسيل للدموع الإثنين لتفريق المتظاهرين المعارضين للحكومة التي ترفض السماح لخالدة ضياء بالسفر إلى لخارج للعلاج.

تمنع الحكومة البنغالية رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء من السفر إلى الخارج استنادا على حكم المحكمة بعد إدانتها بتهم الفساد في العام 2018.