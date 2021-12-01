شاهد: افتتاح أشهر حلبة للتزلج على الجليد في موسكو قبيل موسم الأعياد ورغم أنف كورونا

شهدت العاصمة الروسية موسكو الاثنين افتتاح حلبة التزلج على الجليد وسوق عيد الميلاد الشعبي التقليدي، إيذانا باقتراب موسم الأعياد.
وعلى الرغم من القيود التي فرضت للحد من انتشار فيروس كورونا مجددا، شرّعت حلبة التزلج على الجليد الأكثر شهرة في روسيا أبوابها أمام المواطنين وسط إجراءات احترازية مشددة.
ويفرض على زوار الساحة الحمراء ارتداء الأقنعة الواقية والحفاظ على مسافة آمنة. كما يتعين على الراغبين في زيارة المكان شراء التذاكر عبر الإنترنت مسبقًا ولفترة زمنية محددة.
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