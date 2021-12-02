احتفلت رومانيا بعيد وحدتها الوطنية الـ 103 حيث نظمت احتفالات محدودة بسبب التدابير الاحترازية، التي تعتمدها السلطات بسبب جائحة كوفيد-19. ففي الفاتح من ديسمبر-كانون الأول لعام 1918 في ألبا يوليا، انعقدت الجمعية الكبرى وصوتت لصالح اتحاد ترانسيلفانيا مع رومانيا إيذانا بإنشاء رومانيا العظمى. وفضلت لعام الماضي عدم تنظيم احتفالات عيدها الوطني بسبب الفيروس

وسار في الاحتفال بذكرى اليوم الوطني 1500 جندي وحوالي 100 سيارة عسكرية تحت قوس النصر. كما شاركت حوالي 30 طائرة. واقتصرت مشاركة المتفرجين على أولئك الذين يحملون "الشهادة الخضراء" أي الذين تلقوا جرعتين من اللقاح ضدّ كوفيد-19 وطُلب منهم ارتداء كمامات الوجه الواقية واحترام قواعد التنباعد الاجتماعي.