شاهد: مهرجان الفوانيس يجلب التقاليد الصينية إلى جنوب غرب فرنسا

افتتحت النسخة الرابعة من مهرجان الفوانيس الآسيوية في بلانياك في جنوب غرب فرنسا. ومن المتوقع أن يستقبل الحدث ما يصل إلى 600,000 زائر وهو واحد من الأكبر من نوعه خارج الصين.
افتتحت النسخة الرابعة من مهرجان الفوانيس الآسيوية في بلانياك في جنوب غرب فرنسا. ومن المتوقع أن يستقبل الحدث ما يصل إلى 600,000 زائر وهو واحد من الأكبر من نوعه خارج الصين.
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