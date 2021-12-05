شاهد: بدء احتفالات أعياد الميلاد في تايوان بعيدا عن مخاوف كورونا

امتلأت ساحة نيو تايبيه سيتي هول بحشود من الزوار لمشاهدة افتتاح "كريسماس لاند"، أحد أكبر الاحتفالات بأعياد الميلاد في تايوان.
تمكنت الجزيرة من السيطرة على انتشار كوفيد-19 من خلال إغلاق حدودها أمام الأجانب وتتبع المخالطين.
يقول السكان إنهم يشعرون بالسعادة لأنهم قادرون على جلب عائلاتهم والاستمتاع بالاحتفالات بينما تصارع العديد من البلدان مع موجة من الإصابات الجديدة.
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