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شاهد: أكثر من 500 صانع ألعاب يعرضون إبداعاتهم على شكل دمى الدببة في موسكو

تغطي دمى الدببة من جميع الأشكال والأحجام كل سطح في معرض "أهلا تيدي Hello Teddy!" في موسكو، الاحتفال الكبير باللعبة الكلاسيكية المحبوبة. شارك في هذا المعرض أكثر من 500 عارض يعرضون مختلف لعب الدببة. الحدث الذي ينظم للعام الـ 12 يعد الوحيد في العالم.

يضم المعرض التجاري للألعاب القابلة للتحصيل دمى دببة مصنوعة يدويًا من جميع الأنواع والأحجام والمواد بالإضافة إلى ألعاب الحيوانات الأخرى المصنوعة يدويًا.

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مع اقتراب موسم الأعياد، تتوفر حتى زينة شجرة عيد الميلاد على شكل دب.

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