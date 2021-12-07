شاهد: فرق الإنقاذ تُجلي قرويين إندونيسيين في محيط بركان سيميرو بالطائرات المروحية

سمح تحسن الطقس باستئناف جهود البحث والإنقاذ في إندونيسيا الإثنين، بعد يومين من ثوران بركان سيميرو في الجزيرة. وأدى ثوران البركان المفاجئ السبت في جزيرة جاوة إلى مقتل 15 شخصًا على الأقل وفقدان 27 آخرين.
أطلق بركان سيميرو أعمدة سميكة من الرماد بلغ ارتفاعها حوالي 12000 متر . وعم الدخان والرماد القرى والبلدات المجاورة كما جرفت سيول الحمم البركانية البيوت.
انتشل سكان وشرطة وجنود جثة صبي يبلغ من العمر 13 عاما في قرية سومبروولو الأكثر تضررا، حيث غمرت الحمم المنازل ودفنت شاحنات وسيارات عمال المناجم.
تقع سومبروولو على بعد 11 كيلومترًا من الفوهة البركانية النارية.
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