شاهد: مركز الإنقاذ الإسرائيلي يطلق سلحفتين بحريتين في شاطئ هيونيم

أطلق مركز إنقاذ السلاحف البحرية الإسرائيلية سراح سلحفتين بحريتين أصيبتا بجروح خلال حادث صيد في وقت سابق من هذا العام في شاطئ هبونيم بالقرب من مدينة حيفا شمال إسرائيل، بعد أن تلقت السلحفتان العلاج اللازم.