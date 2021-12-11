بدأ اليوم الجمعة في العاصمة الروسية موسكو معرض ضخم بعنوان "رحلة إلى عيد الميلاد" يشمل 27 موقعا مختلفا تحتفل بالكريسماس وتشهد بيع المنتجات الخاصة بموسمه.

وتعرض اللقطات المصورة معرض "ميرشانت كريسماس" الأقرب إلى وسط المدينة حيث يستمتع الزوار بمشروبات ساخنة وممارسة التزلج في حلبة مخصصة قريبة من المكان.