شاهد: الحجاج يتوافدون على كاتدرائية غوادالوبي بعيد إعادة افتتاحها في المكسيك

تنقل المئات من الحجاج بالدراجات أو سيرا على الأقدام باتجاه كنيسة سيدة غوادالوبي في مكسيكو سيتي قبل يوم عيد العذراء في غوادالوبي. واستؤنفت واحدة من أكبر رحلات الحج الدينية في العالم بعد إلغائها بسبب جائحة فيروس كورونا العام الماضي، حيث تمكن المكسيكيون أخيرا من التوجه إلى الكاتدرائية.

وحمل الحجاج صورا وتماثيل للعذراء مورينا، العذراء ذات البشرة الداكنة، المعروفة بالمودة، في تقليد يعود إلى خمسة قرون. ويُقال إن العذراء ظهرت لفلاح مكسيكي من السكان الأصليين يُدعى خوان دييغو في ديسمبر-كانون الأول للعام 1531.

ووفقا للتقاليد، فقد تحدث الفلاح إلى الأسقف المحلي الذي طلب علامة لإثبات صحة رؤيته. ويقال أنه بعد أيام، ظهرت صورة العذراء بأعجوبة في حقل خوان دييغو عندما كان يعرضها على الأسقف. وأمر الأسقف ببناء كنيسة مخصصة للعذراء في غوادالوبي. والمئزر الذي يُعتقد أنه لخوان دييغو معلق فوق المذبح في الكنيسة الجديدة.