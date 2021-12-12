شاهد: روس يسبحون في المياه الجليدية في واحدة من أكثر الأماكن برودة على وجه الأرض

مارس السباحون وبكل شجاعة رياضة السباحة في المياه الجليدية الشديدة البرودة في شمال شرق روسيا حيث وصلت تسجل درجات الحرارة انخفاضا قياسيا. وشوهد مجموعة من الرجال وهم يسبحون في المياه المتجمدة في أومياكون، وهي قرية بأقصى شمال شرق روسيا، ويعتقد أنها واحدة من أكثر الأماكن برودة على وجه الأرض.
وذهب السباحون للغطس الجليدي حيث وصلت درجات الحرارة في سخا إلى -61.1 درجة مئوية يوم الأربعاء الـ 9 ديسمبر-كانون الأول، وهي أدنى درجة حرارة تسجلها المنطقة على الإطلاق منذ عام 1984.
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