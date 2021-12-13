شاهد: إنطلاق طقوس التحية والتهاني بالعام الجديد في العاصمة اليابانية القديمة

بدأت في بعض مناطق اليابان طقوس استقبال والتهاني بالعام الجديد. في طوكيو تمارس عادة الفنانات المحترفات المعروفات باسم "جيكو" برفقة مدرباتهم "مايكو" التحية بمناسبة العام الجديد.

وفي كل عام في 13 ديسمبر/كانون الأول تحتفي أماكن الترفيه والمعروفة باسم "كوتوتوجيمي" والتي تعني حرفيا "بداية الأشياء" بطقوس العام الجديد في العاصمة اليابانية القديمة كيوتو.