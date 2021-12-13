شاهد: فنانون يؤدون رقصة تكريما للمناضلين الذين قتلوا في كولومبيا

"نواصل الكلام لأن هناك الكثير من الأشياء التي تحدث في كولومبيا ونحتاج أن نسلط الضوء عليها"، يقول الفنان الكولومبي بوديز، قبل مشاركته في رقصة قدمت خصيصا لتكريم للمناضلين من أجل الكلمة وحقوق الانسان الذين قتلوا في كولومبيا، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.