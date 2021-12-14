شاهد: تكريم الفنان العالمي فرانك سيناترا بتمثال زيّن مسقط رأسه بولاية نيوجيرسي

كرّم الأمريكيون أسطورة هوليوود وأكثر الفنانين الموسيقيين شعبية وتأثيراً في القرن الماضي، فرانك سيناترا، بتمثال له مصنوع من البرونز وبالحجم الطبيعي، تم وضعه في مسقط رأسه بمنطقة هوبوكين بولاية نيو جيرسي.
وحضر حفل إزاحة الستار عن التمثال الأحد الفائت، ابنته تينا سيناترا التي لم تخفِ إعجابها بالعمل الفني الذي نفذته النحّاتة المشهورة كارولين بالمر والمعروفة بنحتها تماثيل فائقة الجمال لإيقونات وشخصيات دينية أمريكية.
يذكر أن الفنّان العالمي فرانك سيناترا كان وُلد في الثاني عشر من شهر كانون الأول/ديسمبر من العام 1915 وتوفي في الرابع عشر من شهر أيار/مايو من العام 1998.
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