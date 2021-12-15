شاهد: دانماركيون يحيون ذكرى القديسة لوسيا بموكب قوارب أضاءت ليل كوبنهاغن

في الثالث عشر من شهر كانون الأول/ديسمبر من كل عام، يحتفل الدنماركيون، بباقي الشعوب الإسكندنافية، بعيد القديسة لوسيا التي عاشت في القرن الثالث الميلادي وكانت شابةٌ فائقة الجمال وإنسانة ورعة وتقية، وآثرت التضحية بنفسها لتصون عفتها وطهرها.
ويتمّ في هذا اليوم اختيار فتاة صغيرة لتجسّد دور القديسة لوسيا، فترتدي ثوباً أبيض وتضع على رأسها تاجاً مضاءً بالشموع وتسير في مقدمة موكب يرتدي فيه الجميع ملابس بيضاء ويحملون القناديل والشموع.
غير أن فندق "كاياك هوتل" في العاصمة كوبنهاغن، أحيا هذا العيد لهذا العام على طريقته الخاصة، إذ نظمت إدارته موكباً من قوارب "كاياك" المزينة بالأنوار وشقّ الموكب ظلمة الليل وأخذ يتنقل بين القنوات المائية للمدينة.
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