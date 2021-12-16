وفاة إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين بعد حادث إطلاق النار في الضفة الغربية

توفي إسرائيلي في العشرينات من العمر متأثرا بجروحه وأصيب اثنان آخران بعدما تعرضت سيارتهم الخميس لإطلاق نار قرب مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، وفق مسعفين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يبحث عن المهاجم.

وقال مسعف في جهاز "نجمة داود الحمراء" إنه حاول عبثا إنعاش راكب في المقعد الخلفي للسيارة كان فاقدا للوعي بعد إصابته برصاصة، مضيفا "اضطررنا إلى إعلان وفاته".

وأضاف أن "سائق السيارة وراكبا آخر بكامل وعيهما ويعانيان إصابات طفيفة بسبب شظايا زجاج" النوافذ.

وقال مسعفون إن الهجوم وقع قرب مستوطنة شافي شمرون في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس "سنضاعف المراقبة ونحن جاهزون لإفشال الارهاب في يهودا والسمارة" الإسم الذي تطلقه إسرائيل على الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف "سنواصل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة في مواجهة المجموعات الإرهابية في المنطقة".

وأتى إطلاق النار بعد سلسلة من الهجمات في القدس والضفة الغربية في الفترة الأخيرة.

والأسبوع الماضي أوقفت الشرطة الإسرائيلية مراهقة فلسطينية تبلغ 14 عاما للاشتباه في طعنها جارتها وهي إسرائيلية يهودية تقيم في مستوطنة في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة. وعائلة الشابة مهددة بالطرد من هذه المنطقة.

وفي 22 تشرين الثاني/نوفمبر قتل إسرائيلي وجرح ثلاثة أشخاص آخرين في هجوم بالسلاح شنه فلسطيني عضو في حركة حماس في البلدة القديمة في القدس.

ويعيش نحو مئتي ألف إسرائيلي في القدس الشرقية فضلا عن 300 ألف فلسطيني.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية في العام 1967 وأعلنت ضمها لاحقا من دون أن تعترف الأسرة الدولية بذلك.

وتَواصل الاستيطان الإسرائيلي الذي يعتبره المجتمع الدولي غير قانوني في عهد كلّ الحكومات الإسرائيلية منذ 1967.