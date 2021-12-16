المرزوقي ليورونيوز: إقالة سعيّد ستأتي من الشارع وغدا بداية سلسلة مظاهرات حتى رحيل "الديكتاتور"

تعيش تونس هذه الأيام حالة توتر واستقطاب على خلفية القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد.

وفي ظل مظاهرات مرتقبة دعت إليها مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" للمطالبة "بعودة البرلمان المنتخب والدفاع عن الدستور"، بالتزامن مع الذكرى الـ 11 لاندلاع الثورة التونسية، أجرت يورونيوز لقاءً مع الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي للحديث عن قرارات الرئيس التونسي الأخيرة وتداعياتها على الشارع.

وقال المرزوقي إن "الرئيس قيس سعيد خان وعده، أنا شخصيا انتخبته ككثير من التونسيين. انتخبته لأن الخيار في 2019 كان بينه وبين شخص آخر كنت أعتبره من مهندسي الثورة المضادة".

واعتبر أن إقالة سعيد ستأتي من الشارع. وأردف الرئيس السابق "الكثير من التونسيين سينزلون إلى الشارع للمطالبة بإقالته وبنهاية الانقلاب. وقد تقرر أنه من 17 ديسمبر/كانون الأول إلى 14 يناير/كانون الثاني أي مدة ثلاثة أسابيع لن تتوقف الحركة للمطالبة برحيله وبإقالته، ليس فقط لتجميده البرلمان وبسبب خروجه عن الشرعية وإنما لأنه يتسبب في أزمة اقتصادية خانقة، لأن الاقتصاد معطّل، وفي غياب الاستقرار السياسي لن تكون هناك عجلة اقتصادية. لذا أصبحت إقالته ضرورة".

وأشار المرزوقي إلى أنه "منذ 25 يوليو/تموز خرجت 4 مظاهرات كبرى قابلها بإخراج جملة من الناس الذين ما زالوا يؤمنون بأكاذيبه، والمضحك أنه ادعى أن مليونا و800 ألف تونسي خرجوا ليتظاهروا بينما الناس تعرف أن عدد المتظاهرين لم يتجاوز السبعة آلاف".

واعتبر أن مستقبل تونس يكون في عودة الشرعية وعودة السيادة إلى الشعب.

ما أن نذهب في اتجاه عودة الشرعية تستطيع البلاد من خلالها الخروج من أزمتها وإلا فإن تونس سائرة إلى الأزمة السياسية على الطريقة الليبية، أولا قدر الله، حتى على الطريقة اللبنانية أي فقر مدقع وانهيار اقتصادي وانهيار الطبقة الوسطى منصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق

وأضاف المرزوقي لـ "يورونيوز" انه ابتداءً من يوم الغد، "الشعب التونسي سيعيد التوازن وسيعيد البلاد إلى السكة".

وبدأت الأزمة السياسية مع قرار الرئيس قيس سعيد في 25 تموز/يوليو، وفي خضم أزمة اجتماعية واقتصادية وبعد أشهر من الجمود السياسي في البلاد، اللجوء إلى الفصل الثمانين من دستور 2014 الذي يخوّله اتخاذ "تدابير استثنائية" في حال وجود "خطر داهم" على البلاد، وإعلانه بمقتضاه إعفاء رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان.

وتفاقمت بعد ذلك بشهرين، بعد أن أصدر في 22 أيلول/سبتمبر أمرا رئاسيا قرر بمقتضاه تجميد العمل بقسم واسع من الدستور ومنح نفسه سلطة التشريع عبر مراسيم، وأعلن تمديد الاجراءات التي اتخذها "حتى إشعار آخر".

آخر تلك الإجراءات كان إعلان الرئيس التونسي في 13 ديسمبر/ كانون الأول، تمديد تجميد البرلمان حتى إجراء انتخابات تشريعية جديدة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2022، إضافة إلى إعلانه تنظيم استفتاء حول إصلاحات دستورية في تموز/يوليو 2022، بعدما قال منذ فترة إن الدستور التونسي لم يعد صالحاً.

إجراءات سعيد المتتالية، عمقت الانقسام السياسي في الشارع التونسي، وأثارت موجة من التعليقات تفاوتت بين معارض يعتبر أن قرار الرئيس هو انقلاب صريح على الدستور، ومؤيد ناقم على الطبقة السياسية السابقة ويجد فيها خطوة مناسبة لمحاسبة الفاسدين.

وعلى الرّغم من تنديد المعارضة بتمديد سعيد تعليق عمل البرلمان لعام كامل، رحّبت الولايات المتّحدة بخريطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس التونسي وقرّر بموجبها إجراء استفتاء على إصلاحات دستورية في الصيف تليه انتخابات تشريعية في نهاية 2022.