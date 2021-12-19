شاهد: التساقط الكثيف للثلوج على ساحل بحر اليابان يتسبب في اضطرابات حركة المرور

حذر مسؤولو الأرصاد الجوية في اليابان من حدوث اضطرابات في حركة المرور وانقطاع التيار الكهربائي بسبب استمرار تساقط الثلوج بكثافة على طول ساحل بحر اليابان.

وأشارت مصالح الأرصاد الجوية إلى أن تساقط الثلوج سيزداد كثافة هذا السبت بسبب نمط الضغط الشتوي القوي وظهور كتلة هوائية باردة وسيصل ارتفاع الثلوج إلى 55 سنتيمترا في بلدة شينانو بمحافظة ناغانو و52 سنتيمترا في مدينة سابورو بجزيرة هوكايدو.

ومن المتوقع أن يبلغ تساقط الثلوج ذروته في فترة ما بعد الظهر، ولكن من المتوقع استمرار تساقط الثلوج بشكل متقطع حتى الأحد بالمناطق المتاخمة لبحر اليابان.