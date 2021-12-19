شارك آلاف في مسيرة ضد الشهادة الصحية الأحد في بروكسل، واعتقلت الشرطة بعض المحتجين خلال صدامات بعد تفريق التظاهرة، وفق مراسل وكالة فرانس برس.

وسار المتظاهرون الذين بلغ عددهم 3500 بحسب الشرطة و50 ألفا بحسب المنظمين، في تظاهرة بين غار دو نور والحيّ الأوروبي، احتجاجا على فرض استخدام الشهادة الصحية لدخول المطاعم والفعاليات الثقافية.

وتسجل بلجيكا نحو 10 آلاف إصابة بكوفيد يوميا، وفق السلطات الصحية.

وقعت الصدامات مع تفريق المسيرة، عندما بدأت مجموعة من المتظاهرين برشق الشرطة بالحجارة ومقذوفات أخرى.