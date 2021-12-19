شاهد: احتجاجات ودعوات إلى استقلال السلطة القضائية في السنغال

تظاهر المئات في العاصمة السنغالية داكار وووجهوا اتهامات للحكومة بإخضاع شخصيات معارضة لاعتقالات مطولة. ووجه العديد من المتظاهرين جملة من الانتقادات إلى الرئيس ماكي سال واتهموه بالتدخل في المسائل القضائية من أجل منفعة سياسية، وهي إدعاءات ينفيها الرئيس السنغالي جملة وتفصيلا.
ولطالما وصفت السنغال بمعقل الديمقراطية في القارة السمراء وبالزعيم الإقليمي في مختلف القضايا الدبلوماسية في منطقة غرب افريقيا.
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