شاهد: السكان الأصليون ببنما يتنافسون في أنشطة رياضية للحفاظ على أسلوب الحياة التقليدية

شارك السكان الأصليون في بنما في مسابقة رمي الرماح وعدة رياضات تقليدية أخرى كالسباحة وشدّ الحبل وهي رياضات مارسها أجدادهم منذ مئات السنين. وخلال المسابقة قال كليماكو دوجيراما إنه أراد تكريم جده من خلال المشاركة في المسابقات، والتي تسعى إلى الحفاظ على العادات القديمة. وينتمي دوجيراما إلى مجتمع إمبيرا، وهو واحد من 250 متسابقا من سبعة أعراق محلية معترف بها في بنما يشاركون في الألعاب والنشاطات الرياضية التقليدية.