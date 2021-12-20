توافدت حشود من سكان المدن المرتدين للكمامات على المتاجر الكبرى في باريس لإجراء مشترياتهم في اللحظة الأخيرة في عطلة نهاية الأسبوع الماضية قبل عيد الميلاد. وتتأهب فرنسا كغيرها من الدول المسيحية للاحتفال بأعياد عيد الميلاد وسط تفشي المتحورة الجديدة من فيروس كورونا أوميكرون. وفرضت بعض الدول في أوروبا إغلاقا تاما للحد من هذه الموجة الجديدة من الإصابات فيما تستعد آخرى لتشديد القيود وتحديد عدد المشاركين في مأدبات العشاء المخصص لعيد الميلاد.
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