فيديو: مقتل متظاهر وشرطي شرقي الكونغو الديمقراطية خلال احتجاجات عنيفة

شن سكان غوما أكبر مدينة شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية احتجاجات عنيفة، بسبب مخاوف من دخول الشرطة الروندية المجاورة إلى البلاد، ما أدى على مقتل شخصين بحسب السلطات، هما ضابط شرطة ومتظاهر. واتسمت علاقات الكونغو مع روندا بالتوتر خلال العقود الثلاثة الماضية، إذ تتهم روندا جارتها بتوفير ملاذ آمن لمواطنيها من عرقية الهوتو الذين نفذوا إبادة ضد التوتسي سنة 1994. وقد تأججت المشاعر المعادية لروندا شرق الكونغو في الفترة الأخيرة إثر توقيع مذكرة تعاون بين البلدين قبل أسبوع، تهدف إلى مكافحة الجريمة العابرة للحدود. وينظر عديد الرونديين إلى الاتفاقية بعين الريبة، خشية أن تؤدي إلى ضم روندا لأجزاء من شرق الكونغو، وهو ما نفته السلطات الكونغولية.