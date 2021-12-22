شاهد: مسابقة لقرع الطبول في بوروندي.. تقليدٌ ثقافي يأبى الاندثار

جوّ من الفرح والموسيقى ساد عاصمة بوروندي غيتيغا حيث شارك طبّالون في مسابقة الضرب على الطبول.

وقد حضر المتسابقون من كافة أنحاء البلاد لأداء رقصة تقليدية على وقع تلك الطبول صنفتها منظمة اليونيسكو عام 2014 في قائمة "التراث الثقافي غير المادي" للإنسانية.

وتعتبر هذه الرقصة بمثابة تعبير عن السعادة والفرحة وتقليدا يحرص البورونديون على المحافظة عليه وتعريف العالم بطقوسه.