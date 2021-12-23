بعث سانتا كلوس القليل من بهجة عيد الميلاد في صفوف المشردين في مدينة ساو باولو البرازيلية حيث يعيش الآلاف في ظروف قاسية في الشوارع. وقام عدد من نشطاء منظمة "ساو باولو غير المرئية" غير الحكومية، وهي مجموعة تكرس نفسها لمساعدة المشردين وتزويدهم بالملابس والطعام، بتوزيع الطرود الغذائية على الأشخاص الذين سعدوا بوجبات الطعام الدافئة.
وتهدف المؤسسة الخيرية إلى مساعدة ما يقدر بنحو 24 ألف شخص يعيشون في شوارع المدينة. ويقول الخبراء إن عدد الأشخاص الذين ليس لديهم سكن قد ارتفع بنسبة 65 في المائة في ساو باولو منذ بداية انتشار الوباء العام الماضي. وأصبح البعض بلا مأوى بعد أن فقدوا وظائفهم ولم يعد بإمكانهم تحمل نفقات سكناتهم. وأعرب الكثيرون عن تقديرهم للهدايا وللمسة الرعاية التي قدمها سانتا كلوس، والتي أدخلت بعض البهجة في قلوب المشردين.
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