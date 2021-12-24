يمسك الممرض سودخو غالبادراخ بعلبة تحتوي على جرعات من اللقاحات المضادة لكوفيدـ19 في حضنه، بينما يسافر على طول مسار وعر عبر منطقة نائية من السهوب المنغولية، متنقلاً من منزل إلى منزل لتقديم جرعات معززة لرعاة الأغنام.

الحملة تدخل في إطار خطة السلطات في الدولة التي يبلغ عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة لتلقيح المواطنين. اتخذت منغوليا أصعب الإجراءات في العالم وفرضت قيودا على الحركة لمواجهة جائحة كوفيد-19، كما أغلقت المدارس طيلة العامين الماضيين وحافظت على حدودها الخارجية مغلقة.

شهد برنامج التطعيم ضد كوفيدـ19 في منغوليا إقبالاً هائلاً، حيث تلقى أكثر من 90 في المئة من البالغين جرعتين. لكن حملة التلقيح بالجرعة المعززة شهد تراجعا في مجتمعات البدو، بسبب المعلومات المضللة عبر الإنترنت والتحدي اللوجستي الهائل الذي يصعب الوصول إلى المجتمعات النائية في مثل هذه الدولة الشاسعة. منغوليا هي واحدة من أكثر البلدان كثافة سكانية في العالم، وحوالي ثلث سكانها هم من البدو الرحل.