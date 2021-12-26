فيديو: الليبيون يحتفلون بالذكرى 70 لعيد الاستقلال

احتفل الليبيون بالذكرى 70 لاستقلال بلادهم يوم الجمعة، وتدفق آلاف المواطنين إلى ساحة الشهداء وسط العاصمة طرابلس للتمتع بمظاهر الاحتفالات، وسط حضور أمني كثيف. ونشأت الدولة الليبية سنة 1951، بعد سنوات من الاستعمار الإيطالي، الذي اعقبته إدارة بريطانية وفرنسية إثر الحرب العالمية الثانية.وقد حكم الملك ادريس السنوسي البلاد منذ الاستقلال، إلى غاية انقلاب العقيد معمر القذافي العسكري سنة 1969 واستيلائه على الحكم.