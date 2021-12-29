شاهد: باليه "كسارة البندق" تبهر الحاضرين في مسرح البولشوي بموسكو

أبهرت باليه "كسارة البندق" للمؤلف الموسيقي الروسي الشهير تشايكوفيسكي والتي تعد من أكثر الأعمال الكلاسيكية ارتباطا بأجواء الشتاء واحتفالات عيد الميلاد، جميع من حضر إلى مسرح البولشوي العريق في موسكو، يوم الثلاثاء، للاستمتاع بالحفلات التقليدية التي تقام في الوقت نفسه من كل عام. وقبل الدخول إلى المسرح كان يتوجب على جميع من حضر إلى المكان إبراز شهادة تلقي لقاح كورونا أو تقديم شهادة فحص PCR بنتيجة سلبية تثبت عدم إصابتهم بفيروس كورونا.
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