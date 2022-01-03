شاهد: سكان ضواحي دنفر الأمريكية يعودون إلى منازلهم التي دمرتها حرائق الغابات

بدأن سكان ضواحي دنفر في الولايات المتحدة بالعودة إلى منازلهم، التي أتت عليها النيران خلال احتراق غابات شاسعة. وكان العائد وليام كلاين من بين الذين وجدوا بيوتهم أثرا بعد عين، وقد دمرت بالكامل. وقف كلاين ومشاعر الأسى والحزن تطغى عليه إلى حد البكاء، وقال: "لقد تأثرت كثيرا عندما شاهدت اللقطات التي صورتها مروحية، وهي تظهر المشهد الذي آل إليه البيت". وأضاف كلاين القول: "أشعر في هذه اللحظة بالارتباك والاحباط ولا يمكنني أن أعبر عن شيء غير ذلك". وكانت معظم المنازل المجاورة لمنزل كلاين قد دمرت، بما فيها منزله الذي مر على تشييده قرن من الزمن.