في كانون الثاني/ يناير من العام 2021 كان شياو تشي جي شبل الباندا العملاق، المولود في الولايات المتحدة الأمريكية، حذرا بعض الشيء خلال مواجهته الثلج للمرة الأولى. لكن الوضع اختلف الإثنين 3 كانون الثاني/ يناير بعد أن ظهر جي البالغ من العمر 16 شهرًا وهو يمرح بالثلج ويتدحرج في حديقة حيوان سميثسونيان الوطنية في العاصمة الأمريكية واشنطن، في أول يوم ثلجي في العام الجديد 2022.

قضى جي يومه وهو يتدحرج فوق الثلج ويلهو مع باندا آخر.