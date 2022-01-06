قُتل ثلاثة متظاهرين بالرصاص الخميس في أم درمان وبحري في ضواحي العاصمة الخرطوم، مع تجدد الاحتجاجات في العاصمة السودانية وولايات أخرى ضد السلطة العسكرية. وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، مقتل متظاهرين في أم درمان من قبل قوات السلطة الانقلابية". وأكدت اللجنة في وقت لاحق مقتل متظاهر ثالث في بحري في شمال الخرطوم. وكان آلاف المحتجين تظاهروا في مدن أخرى أيضا، وذلك خلال أقل من أسبوع، من استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي أقر بأن جهوده لم تفض في التوصل إلى توافق بين العسكريين والحركة المؤيدة للديمقراطية في البلاد.
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