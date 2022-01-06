تظهر المقاطع المصورة مصلين أرثوذكس بشرق رومانيا، وهم يغطسون في مراسم عيد الغطاس ، لالتقاط صليب ألقاه كاهن، في نهر الدانوب الخميس. وحضر مئات الاشخاص “عماد الجياد” وهو تقليد تمر خلاله الاحصنة وترش عليها المياه المصلى عليها من قبل كاهن يقف على عربة. كما احتفلت الأقلية المسحية من الأرثوذكس في تركيا بالمراسم وقفز بعض السباحين في مياه مضيق البوسفور الشهير في إسطنبول كما جرت العادة. أما في اليونان، فقد فرضت الحكومة قيود كوفيد -19 التي لم تسمح بحضور قداس للاحتفال بعيد الغطاس.