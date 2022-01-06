شاهد: حركات بهلوانية وتدريبات مكثفة لمكافحة الحريق في طوكيو

تظهر المقاطع المصورة عناصر الإطفاء في طوكيو، وهم يتدربون بحركات بهلوانية يعود تاريخها إلى 300 عام، لمكافحة الحريق في العام الجديد. وتقول يوريكو كويكي، حاكمة طوكيو: " يسعدني أن أرى عرض العام الجديد من قبل عناصر الإطفاء في طوكيو، بناءً على تقاليد وتاريخ أكثر من 300 عام حين أقيمت وحدات إطفاء إيدو." ويعمل حوالي 19 ألف متطوع في وحدات الإطفاء في طوكيو وفقا للحاكمة.