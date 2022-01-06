شاهد: كما في كل عام.. العد العكسي لفناني النحت على الجليد بدأ في نوفوسيبيرسك الروسية

قطع فنانون ونحاتون من مختلف أرجاء روسيا ومن كازاخستان، آلاف الأميال للوصول إلى نوفوسيبيرسك في روسيا، للمشاركة في مهرجان سيبيريا للنحت على الجليد، الذي يقام سنويا في الشهر الأول من كل عام. المشاركون الـ 27 من بينهم اثنا عشر تلميذًا سيقضون أيامهم المقبلة في دراجات حرارة دون الصفر. وكما جرت العادة سيمضون هذه الأيام وهم يقومون بقطع أو استئصال قطع ضخمة من الجليد عبر استخدام أدوات مثل المجارف والمناشير والسكاكين لخلق منحوتات جليدية عملاقة، تخول لهم الفوز في المسابقة السنوية التي تقام في نوفوسيبيرسك منذ عام 2000. ويقترض أن تصدر النتائج نهاية هذا الأسبوع.