تجمعت العائلات البيروفية في كنيسة ريماك في ليما الأربعاء للاحتفال بعيد الظهور الإلهي، بعرض وصول الملوك الثلاثة للقاء الطفل يسوع في بيت لحم. تجسيد شخصية الملوك الثلاثة غاسبارد وملكيور وبالتزار أداه أفراد من الشرطة كتقليد تحافظ عليه المدينة. وقام أفراد آخرين من شرطة الخيالة بإقامة حراسة الشرف حول زملائهم، الذين قاموا بدور الملوك "الثلاثة". روزاريو لونا كانت من بين الحاضرين لاستقبال الموكب رفقة حفيدتها، وقالت بعد تلقي هدية صغيرة خارج الكنيسة إنها تريد نقل إيمانها إلى الأجيال القادمة.