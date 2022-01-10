بدون تعليق: المؤمنون في طوكيو يصلون من أجل صحة جيدة خلال حفل تنقية الماء المثلج

يشارك المصلون في العاصمة اليابانية طوكيو في طقوس تنقية المياه المثلجة السنوية في ضريح تيبوزو إيناري. حدث الصلاة من أجل صحة جيدة يقام خلال الأيام الأولى من كل عام جديد.

يقوم المشاركون بالإحماء عن طريق مد أجسادهم والقفز في بركة من الماء البارد بداخلها كتل ثلجية ضخمة. يعود تاريخ هذا الحدث الذي ينظم في بداية العام الجديد إلى أزيد من 70 عامًا.

يقول يوشيكو شيباتا البالغ من العمر 74 عامًا، أكبر المشاركين سناً في هذا الحدث "أدعو الله أن ينتهي جائحة الفيروس التاجي قريبًا".