بدون تعليق: أطفال في كولونيا يتلقون جرعة اللقاح المضاد لكوفيد في طائرة

بادرت مدينة كولونيا الألمانية بالتعاون مع مطار كولونيا بون بتجربة تطعيم غير عادية الأحد خصت الأطفال، من خلال تحويل طائرة إيرباص أي 300 زيرو جي إلى مركز تطعيم للأطفال من سن الخامسة إلى الحادية عشرة. بعد تلقي جرعة اللقاح، يقوم الأطفال وأوليائهم بزيارة قمرة القيادة وتمكينهم من التقاط الصور.
حتى العام 2014، تم استخدام طائرة إيرباص أي 300 زيرو جي - Airbus A300 Zero G لمحاكاة انعدام الوزن مثل ما يسمى بالطائرة المكافئة واستخدمت في الرحلات التجريبية.
قال أولياء الأطفال إن التطعيم على متن الطائرة بديل للخروج من عيادة الطبيب.
توصي اللجنة الاستشارية المستقلة للتطعيم في ألمانيا بتلقيح الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 و11 عامًا والذين يعانون من إصابات بالفيروس مسبقًا أو الذين هم على اتصال وثيق بأشخاص معرضين للخطر.
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